Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Intel

Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 9,3 Prozent im Minus bei 19,49 USD.

Die Intel-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 9,3 Prozent auf 19,49 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 19,37 USD. Mit einem Wert von 20,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9.932.888 Intel-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,27 USD. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 163,13 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,75 USD ab. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 1,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,740 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,00 USD aus.

Intel gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,90 Prozent auf 12,83 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,95 Mrd. USD umgesetzt.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

