Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 20,32 USD zu.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 20,32 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 20,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,30 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 4.089.336 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,27 USD erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 152,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 19,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,00 USD an.

Intel ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,90 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Aktie aus.

