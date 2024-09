Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 19,23 USD.

Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 19,23 USD nach. Die Intel-Aktie sank bis auf 19,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 19,40 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.902.202 Stück gehandelt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 51,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 166,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,84 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 2,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,366 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Intel am 24.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2024 0,310 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

