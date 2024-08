Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 19,91 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 19,91 USD. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 19,82 USD. Bei 20,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.905.390 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 51,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 157,51 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 5,37 Prozent sinken.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,375 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,00 USD aus.

Intel ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,83 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,354 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

