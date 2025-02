Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

Intel im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,3 Prozent auf 24,12 USD.

Das Papier von Intel konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,3 Prozent auf 24,12 USD. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 24,17 USD zu. Bei 22,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 10.639.796 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 93,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,52 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 23,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,106 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,86 USD je Intel-Aktie an.

Am 30.01.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,63 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 14,26 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Intel am 24.04.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,510 USD je Aktie aus.

