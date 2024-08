Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 20,08 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 20,08 USD ab. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 20,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,48 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.944.893 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 51,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 155,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 18,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 6,18 Prozent sinken.

Nach 0,740 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,375 USD je Intel-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,00 USD.

Intel ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,35 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,90 Prozent auf 12,83 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,354 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

