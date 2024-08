Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 19,92 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 19,92 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 20,15 USD. Bei 19,77 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1.804.641 Intel-Aktien gehandelt.

Bei 51,27 USD markierte der Titel am 28.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 61,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 18,84 USD. Mit einem Kursverlust von 5,40 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,366 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,740 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00 USD an.

Intel veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD – eine Minderung von 0,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,95 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Intel am 24.10.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,329 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

