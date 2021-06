Airbus-Aktie steigt, Boeing-Papiere vorbörslich höher: EU und USA legen Boeing/Airbus-Streit auf Eis

Dies bestätigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag am Rande des EU-USA-Gipfels in Brüssel.

Die Airbus-Papiere rücken aktuell auf XETRA um 0,80 Prozent vor auf 113,26 Euro. Die Boeing-Aktien steigen vorbörslich an der NYSE um 0,55 Prozent auf 246,48 US-Dollar

BRÜSSEL/GENF (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Maxene Huiyu / Shutterstock.com