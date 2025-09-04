IonQ Aktie News: IonQ wird am Freitagnachmittag ausgebremst

So bewegt sich IonQ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 41,91 USD.

Die IonQ-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 41,91 USD. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 41,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 199.717 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 6,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 84,37 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

