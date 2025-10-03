DAX24.366 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.893 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Blick auf IonQ-Kurs

IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Nachmittag an Fahrt

03.10.25 16:10 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 70,32 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,34 USD. Bei 70,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 824.007 IonQ-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 76,12 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 8,25 Prozent zulegen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

