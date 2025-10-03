IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend stärker

Blick auf IonQ-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 70,28 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 70,28 USD zu. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 73,61 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.935.670 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 76,12 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,31 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 8,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 87,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD ausweisen wird.

