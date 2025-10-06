IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 72,57 USD.

Die IonQ-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 72,57 USD abwärts. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 71,90 USD. Bei 72,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 590.149 IonQ-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 4,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 8,86 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 87,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,38 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck

D-Wave Quantum-Aktie mit neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie?