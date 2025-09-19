IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag im Minusbereich

DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 69,76 USD.

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 69,76 USD ab. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 66,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,77 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 886.188 IonQ-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,25 USD. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 2,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 89,23 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20,69 Mio. USD gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.11.2025 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,686 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

