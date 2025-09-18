IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 69,54 USD.

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 69,54 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 70,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,94 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.151.978 IonQ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,43 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 7,51 USD. Mit einem Kursverlust von 89,20 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

IonQ gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Kurssprung: Quanten-Zusammenarbeit mit Energieministerium - D-Wave-Aktie profitiert

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken