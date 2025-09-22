IonQ Aktie News: Anleger greifen bei IonQ am Abend zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 73,69 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:08 Uhr 2,4 Prozent. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.535.874 IonQ-Aktien.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,51 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 881,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Nach heftiger Kursrally in der Vorwoche: So schlugen sich Aktien von D-Wave, IonQ und Co. am Montag

IonQ-Aktie mit Kurssprung: Quanten-Zusammenarbeit mit Energieministerium - D-Wave-Aktie profitiert

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum