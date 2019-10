JPMorgan sieht noch viel Potenzial bei Apple: Apple-Aktie auf höchstem Stand seit fast einem Jahr

• Apple-Kursziel auf 265 US-Dollar angehoben• JPMorgan erwartet wachsende iPhone-Verkäufe• Apple wieder bei über einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung

Die Großbank JPMorgan sieht noch viel Kurspotenzial für den iPhone-Hersteller, der sich in letzter Zeit vermehrt auf den Dienstleistungsbereich fokussiert. Das neue Kursziel der JPMorgan-Analysten: 265 US-Dollar. Zuvor hatten die Analysten einen Aktienpreis von 243 US-Dollar im Blick.

Wachsende iPhone-Verkäufe Grund für positive Investorenstimmung

Der Grund, warum JPMorgan die Zukunft der Apple-Papiere so positiv sieht, ist, dass die Experten der Bank leicht wachsende iPhone-Verkäufe prognostizieren. "Wir heben unseren Ausblick für die iPhone-Verkäufe leicht an und erwarten, dass die Investorenstimmung gegenüber der Apple-Aktie erheblich steigen wird", schreibt Analyst Chatterjee laut CNBC.

Die Stimmung der Investoren würde aufgrund der erhöhten iPhone-Verkäufe steigen, obwohl der aktuelle Produktzyklus in 2019 eher weniger überzeugt. Bei den letzten Bilanzen im August offenbarte der iKonzern, dass das erste Mal seit fast sieben Jahren die iPhone-Verkäufe weniger als 50 Prozent des Quartalsumsatzes ausmachten, obwohl das iPhone einst das Flaggschiff von Apple war.

5G-fähiges iPhone ab September 2020 könnte gut ankommen

Doch das könnte sich laut JPMorgan wieder ändern. Die iPhone-Verkäufe könnten in den nächsten zwei Jahren aufgrund der 5G-Technologie angekurbelt werden. Die Analysten erwarten, dass Apple im September 2020 das erste 5G-taugliche iPhone auf den Markt bringen wird.

2020 könnten laut Analystenmeinung von diesem Gerät dann 198 Millionen Einheiten verkauft werden, 2021 würden dann 200 Millionen 5G-fähige iPhones über die Ladentheke gehen. Vor allem auf dem nordamerikanischen Premiummarkt könnte die Nachfrage für die 5G-fähigen iPhones laut Chatterjee gut ankommen.

Schätzung für iPhone-Verkäufe für 2019 angehoben

Doch auch für dieses Quartal erwartet JPMorgan bereits höhere iPhone-Verkaufszahlen. So korrigiert das Analysehaus seine Schätzung für das laufende Quartal um eine Million Einheiten nach oben, für das letzte Quartal dieses Jahres rechnet JPMorgan nun mit 3 Millionen mehr iPhone-Verkäufen als noch zuvor.

Dass die iPhone-Verkaufszahlen wieder steigen könnten, scheint viele Investoren zu freuen. Hinsichtlich des weiter schwelenden US-amerikanischen Handelskonflikt häuften sich zuletzt die Sorgen über die Zukunft von Apple. Doch auch auf dem Service-Markt hat Apple aktuell viel zu bieten: Im November soll der Video-Streaming-Dienst Apple TV+ an den Start gehen, der mit einem monatlichen Abopreis von nur 4,99 US-Dollar eine harsche Konkurrenz für Netflix, Amazon Prime Video, Walt Disney, Warner Media und Co. werden dürfte.

Apple-Aktie auf Höhenflug: 1 Billion Marktkapitalisierung wieder erreicht

Am Markt wird der Ausblick von JPMorgan sehr positiv angenommen: Nach der gestrigen Veröffentlichung kletterte die Apple-Aktie 2,4 Prozent nach oben. Mit einem Preis von 223,97 US-Dollar zum Handelsschluss konnte Apple seine Marktkapitalisierung darüber hinaus wieder auf über eine Billion US-Dollar liften. Am Dienstag geht es weiter bergauf, und zwar um derzeit 1,36 Prozent auf 227 Dollar. Im Tageshoch konnte die Apple-Aktie gar 228 US-Dollar erklimmen und erreicht damit den höchsten Stand seit fast einem Jahr.

Es sieht also gut aus. Investoren und Apple-Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Verkaufszahlen und die Wertpapiere in der kommenden Zeit entwickeln werden. Vor allem der Start des Streaming-Dienstes dürfte interessant sein aber auch die ersten 5G-fähigen iPhones werden am Markt mit Spannung erwartet.

Redaktion finanzen.net

