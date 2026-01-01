DAX25.250 -0,1%Est506.029 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 +1,9%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.063 -0,3%Euro1,1634 -0,1%Öl64,29 -1,7%Gold4.608 -0,4%
Iran: Flüge finden regulär statt

15.01.26 09:56 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Berichten über eine Schließung des iranischen Luftraums haben die Behörden im Land Entwarnung gegeben. Flüge fänden regulär statt, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde. Passagiere sollten sich dennoch unter einer zentralen Nummer informieren, ob ihre Flüge stattfinden, hieß es in dem Bericht auf Telegram. Offiziell bestätigte der Iran die Sperrung seines Luftraums in der Nacht nicht.

Seit Mittwochabend mehrten sich Sorgen über eine militärische Eskalation in der Region. US-Präsident Donald Trump hatte Irans Führung wiederholt gedroht, nachdem der Sicherheitsapparat die Proteste im Land brutal niedergeschlagen hat. Welche Optionen Trump erwägt und ob er auch militärische Angriffe in Kauf nimmt, ist unklar./arb/DP/mis