Irans Außenminister für Gespräche mit den USA im Oman eingetroffen

MASKAT/TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister Abbas Araghtschi ist für die Gespräche mit den USA im Golfstaat Oman eingetroffen. Er landete in der Nacht zu Freitag in der Hauptstadt Maskat, wie sein Ministerium mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Begleitet wird er unter anderem von seinen Vizeministern Madschid Tacht-Rawantschi und Kasem Gharibabadi, wie der staatliche iranische Rundfunk berichtete. Demnach will das Team bei den Verhandlungen an diesem Freitag mit den USA ausschließlich über Irans Atomprogramm sprechen. Für die US-Seite sind auch Irans Programm zur Herstellung ballistischer Raketen und Teherans Unterstützung regionaler Milizen wichtige Themen.

Für die USA wird der Sondergesandte Steve Witkoff in Maskat erwartet. Begleitet wird er von Präsident Donald Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner. Die Verhandlungen sollen um 10.00 Uhr (Ortszeit; 07.00 Uhr MEZ) beginnen./arb/DP/zb