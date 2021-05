EU belegt Sigma-Aldrich mit Strafe wegen Angaben bei Übernahme durch Merck

Die Europäische Kommission hatte die Übernahme im Juni 2015 unter der Bedingung genehmigt, dass bestimmte Vermögenswerte von Sigma-Aldrich veräußert werden. Dabei war ein relevantes Projekt nicht offengelegt worden, wie die Brüsseler Behörde monierte.

"Das Projekt wurde nicht nur nicht offengelegt und in Abhilfemaßnahmen erörtert, sondern Informationen darüber wurden auch in Antworten auf spezifische Auskunftsersuchen zurückgehalten. Darüber hinaus fand die Kommission Anhaltspunkte dafür, dass Sigma-Aldrich mit der Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen die Übertragung des relevanten Projekts auf den Erwerber des zu veräußernden Geschäfts verhindern wollte", so die Kommission in einer Erklärung.

Das deutsche Pharma- und Chemieunternehmen Merck KGaA hatte die 17 Milliarden Dollar teure Übernahme von Sigma-Aldrich im November 2015 abgeschlossen.

