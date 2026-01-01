DAX24.854 ±-0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.654 -0,6%Euro1,1741 -0,1%Öl64,60 +0,3%Gold4.919 -0,3%
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Ischinger: Grönland-'Zirkus' lenkt von Ukraine-Krieg ab

23.01.26 09:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Wolfgang Ischinger, hat die Debatte um Grönland auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos als "Zirkus" bezeichnet. "Anders kann man es nicht nennen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Er kritisierte, dass die Energie, die die Europäer und Amerikaner eigentlich auf die Ukraine konzentrieren müssten, auf Grönland abgelenkt wurde.

"Da kann man nur sagen: Thema verfehlt", unterstrich Ischinger. "Wir hätten aus Davos ein Signal senden müssen an die russische Seite, dass jetzt endlich Schluss sein muss mit diesem Krieg." Stattdessen habe es einen internen westlichen Streit um Grönland gegeben, der "vollkommen unnötig" und "schädlich" sei. Transatlantisches Porzellan zwischen den Europäern und den Amerikanern sei ganz massiv beschädigt worden.

Einigung mit Trump ist noch keine Lösung

Die Einigung mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump sei aufgrund von drei Faktoren zustande gekommen. Ischinger nannte hier die Androhung europäischer Gegenzölle, das behutsame Vorgehensweise der Europäer, unter anderem des Bundeskanzlers und auch Gegenwind aus den USA selbst. Ischinger betonte aber auch, dass diese Einigung noch keine Lösung sei.

Doppelstrategie ist richtig

Dennoch lobte der MSC-Vorsitzende den Weg, den die EU nun eingeschlagen habe. Diesen bezeichnete er als Doppelstrategie: Man müsse eine militärische Unabhängigkeit von den USA herstellen, den US-Präsidenten jedoch gleichzeitig auch an Bord halten. Schließlich könne man den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ohne ihn derzeit nicht beenden./ram/DP/jha