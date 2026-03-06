DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.489 -0,2%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an

07.03.26 10:25 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben unter anderem ein unterirdisches Lager für ballistische Raketen sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden in Teheran angegriffen. Mehr als 80 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen, schrieb die Armee auf Telegram. Unterdessen sei am Samstag eine weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran und Isfahan gestartet worden, teilte die israelische Armee am Vormittag mit.

Die Imam-Hossein-Universität in Teheran sei von den Revolutionsgarden als Versammlungsort genutzt worden und daher ein legitimes militärisches Ziel der nächtlichen Angriffe gewesen, betonte die Armee. In dem unterirdischen Raketenlager, dessen Standort nicht genannt wurde, seien Hunderte von Mitarbeitern des "iranischen Terrorregimes" tätig gewesen. Israelische Medien berichteten, dort seien auch Raketen hergestellt worden.

Zudem sei ein Lagerort der iranischen Raketeneinheit angegriffen worden, in dem sich Militärbunker und Abschussinfrastruktur befunden hätten. Weitere Ziele der israelischen Angriffe seien Abschussorte im Westen und Zentrum des Irans gewesen, um die Fähigkeiten des Irans zu dezimieren, Israel zu beschießen.

Auch der Iran setzte seine Angriffe auf Israel unterdessen die ganze Nacht zu Samstag über fort. Die israelische Armee rief Menschen in verschiedenen Teilen Israels zwischen Freitagabend und Samstagmorgen insgesamt siebenmal auf, Schutzräume wegen aus dem Iran anfliegender Raketen aufzusuchen. Über Einschläge oder Schäden durch Trümmerteile sowie über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Israel und die USA greifen den Iran seit Samstag vergangener Woche massiv an. Der Iran beschießt seinerseits Israel und viele seiner Nachbarländer./ro/DP/zb