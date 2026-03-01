DAX23.739 -3,7%Est505.779 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -2,3%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1598 -0,8%Öl84,50 +8,2%Gold5.187 -2,6%
Israel greift Regierungsgebäude in Teheran an

03.03.26 12:07 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der iranischen Hauptstadt Teheran wichtige Regierungsgebäude angegriffen. In der vergangenen Nacht hätten Kampfflugzeuge mehrere Ziele attackiert, teilte die israelische Armee mit. Darunter seien das Präsidentenbüro sowie Orte, an denen der mächtige Sicherheitsrat tagt, und ein Gebäude des Expertenrats, eines wichtigen Gremiums aus 88 Geistlichen.

Das Militär bezeichnete den angegriffenen Komplex in einer Mitteilung als "wichtigstes und zentralstes Hauptquartier" der Staatsführung. In ihm hätten sich hochrangige iranische Funktionäre häufig für Lagebeurteilungen getroffen./rme/DP/stw