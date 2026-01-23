Israelischer Präsident Herzog: Bete für Ende der Terrorherrschaft im Iran

JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Präsident Izchak Herzog hofft nach eigenen Worten auf ein Ende der gegenwärtigen Führung im Iran und ihrer Verbündeten in der Region. "Ich hoffe und bete aufrichtig, dass diese Herrschaft des Terrors endet und wir eine andere Ära im Nahen Osten erleben werden - eine, in der all diese Stellvertreter verschwunden sind und es eine andere Zukunft für die Kinder des Nahen Ostens gibt", sagte Herzog nach Angaben seines Büros bei einem Besuch des US-geführten Koordinationszentrums (Civil Military Coordination Centre, CMCC) in Südisrael, das die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas überwachen soll.

Solidarität mit der iranischen Bevölkerung

Herzog übermittelte den Menschen im Iran gleichzeitig "die besten Wünsche" zum Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Israel hatte dem iranischen Volk bereits mehrfach Solidarität und Unterstützung für die jüngsten Proteste ausgesprochen.

Scharfe Kritik an der iranischen Führung

"Das iranische Regime hat in den vergangenen Wochen Zehntausende Iraner brutal ermordet und abgeschlachtet", sagte der israelische Präsident den Angaben zufolge. "Es hat im gesamten Iran eindeutig ein skrupelloses Herrschaftssystem eingesetzt und damit enormes Leid verursacht."

Anfang Januar hatte Irans Sicherheitsapparat Massenproteste im Land brutal niedergeschlagen. Nach Angaben des Aktivistennetzwerks HRANA kamen dabei mehr als 7.000 Menschen ums Leben.

Aus Sicht des jüdischen Staates bedroht die islamistische Führung in Teheran mit ihren möglichen Plänen, atomare Waffen herzustellen, die Existenz Israels. Teheran bestreitet, solche Ziele zu verfolgen. Im vergangenen Juni hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Der Iran reagierte mit massivem Raketenbeschuss israelischer Städte, darunter auch Tel Aviv./le/DP/men