Weshalb Cannabis-Aktien kurz nach der Legalisierung ins Bodenlose rauschten

Die Legalisierung von Cannabis in Kanada hat den Sektor in den Schatten gestellt und für einen Sturzflug der Aktien gesorgt. Die zuvor anhaltende Aufwärtsbewegung bei Marihuana-Titeln hat am Montag einen ordentlichen Dämpfer erlitten. Meist in zweistelligen Prozentwerten ging es bei Cannabis-Titeln abwärts.

Erst Kursrallye, dann Sturzflug

Ein Grund für den Sturzflug könnte die Kursrally, die bereits Wochen vor der Legalisierung gestartet war, sein. Auch generell scheint die vollständige Legalisierung dem Sektor die Luft genommen zu haben. Da die enorme Nachfrage nach der Legalisierung fast nicht stemmbar war, musste der Sektor mit Engpässen und logistischen Problemen kämpfen. Das dürfte auch die Stimmung von Investoren getrübt haben.

Obwohl Gerüchte besagten, dass zudem große Unternehmen wie Coca-Cola und PepsiCo in den Cannabis-Markt investieren wollen, hat die jüngste Absage des PepsiCo-CFOs, vorerst überhaupt nicht in den Sektor zu investieren, auch führende Aktien wie Tilray, Aurora Cannabis und Canopy Growth belastet.

Trotz hoher Nachfrage leiden die Großen

Aurora Cannabis hat am Montag 12,8 Prozent eingebüßt und das kurz vor dem NYSE-Debüt. Demnach verlief das Börsendebüt weniger erfolgreich als zunächst erwartet. Die Aktie zeigte sich weiterhin sehr volatil. Dennoch bleibt Aurora Cannabis ein wichtiges Unternehmen im Sektor. Bereits zuvor wurden Aurora-Titel als das Berkshire Hathaway der Cannabis-Industrie betitelt. Daher dürfte ein kleiner Dämpfer kein großes Problem für die weitere Entwicklung der Kurse von Aurora-Papieren sein.

Aber auch andere Größen im Sektor hatten zu kämpfen. Die Papiere von Canopy Growth fielen am Montag um 11 Prozent. Der Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF verlor 11,6 Prozent und erreichte damit den größten Rückgang seit Beginn des Handels im April 2017.

Ist der Abverkauf Grund zur Sorge?

Trotz des kurzfristigen Abverkaufs dürften der Konsum von Cannabis und die mögliche Legalisierung in weiteren Ländern dennoch wichtige Themen in der Zukunft sein und daher weiterhin als attraktiver Sektor für Investoren zählen. Denn die Nachfrage ist nach wie vor unerwartet groß. "Während es für Provinzen und Experten schwierig war vorherzusagen, wie die Nachfrage nach Cannabis nach der Legalisierung aussehen würde, übersteigt die tatsächliche Nachfrage alle vernünftigen Erwartungen", sagte die in Quebec ansässige Hexo Corp.

Auch andere Stimmen aus dem Sektor zeigen sich zuversichtlich und sehen in einer Expansion die Zukunft: "MedMen baut seinen Marktanteil in Kalifornien, dem größten und fortschrittlichsten Cannabismarkt der Welt, weiter aus", sagte MedMen-CEO Adam Bierman. "Unsere nächste Wachstumsphase wird sich darauf konzentrieren, tiefer in die Märkte vorzudringen, in denen wir bereits präsent sind und Markenwerte haben."

Denn der Cannabis-Trend steckt derzeit noch in den Kinderschuhen und dürfte in den nächsten Jahren erst richtig zünden. Schon am Mittwoch ging es mit den Kursen wieder nach oben.



