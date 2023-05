Siemens Healthineers-Aktie: Siemens Healthineers verdient weniger - Dennoch starkes Wachstum im Kerngeschäft

Aktien in diesem Artikel

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) fiel mit 681 Millionen Euro um 30 Prozent geringer aus, wie das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mitteilte. Die Einnahmen gingen vergleichbar um 2,5 Prozent auf 5,346 Milliarden Euro zurück, weil der Umsatz mit Covid-19-Schnelltests im Jahresvergleich um 674 auf nur noch 4 Millionen Euro zurückging.

Starkes vergleichbares Wachstum zeigten dagegen die Krebstherapietochter Varian (plus 27 Prozent) und das Geschäft mit bildgebenden Geräten wie CT und MRT (plus 12,7 Prozent). Bereinigt um das Testgeschäft verzeichnete Siemens Healthineers ein Wachstum von 11,2 Prozent.

Analysten hatten im Schnitt mit 5,284 Milliarden Euro Umsatz und 702 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Danach wird der Umsatz im Mittel stabil erwartet (minus 1 bis plus 1 Prozent) und je Aktie ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,00 bis 2,20 Euro.

Siemens Healthineers stellt robotergestützte Behandlung von Herzkreislauferkrankungen ein

Siemens Healthineers stoppt sein noch kleines Geschäft mit der robotergestützten Behandlung von Herzkreislauferkrankungen mangels ausreichender Nachfrage. Die vom US-Unternehmen Corindus entwickelte Technologie soll nun ausschließlich auf Gefäßinterventionen in der Neurologie, also etwa zur Behandlung von Schlaganfällen, weiterentwickelt werden, wie die Siemens-Medizintechniktochter in Erlangen mitteilte.

Siemens Healthineers hatte Corindus Ende 2019 für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Jetzt wird wegen des Stopps der bereits eingeführten kardiovaskulären Anwendung eine Abschreibung in Höhe von 329 Millionen Euro fällig. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter sinkt deshalb auf 105 (Vorjahr: 579) Millionen Euro.

