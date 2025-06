Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Montagmittag fester

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 212,70 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 212,70 EUR. Bei 213,40 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 210,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 281.937 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,16 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,67 EUR.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,87 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Siemens die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,83 EUR fest.

