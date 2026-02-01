DAX24.823 +0,4%Est506.012 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -3,2%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.150 -2,5%Euro1,1879 +0,5%Öl68,22 +0,2%Gold5.016 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI, SAP, Stellantis im Fokus
Top News
DAX auf grünem Terrain - Auftaktgewinne schrumpfen zusammen DAX auf grünem Terrain - Auftaktgewinne schrumpfen zusammen
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Bayer-Aktie Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Japans Ministerpräsidentin Takaichi: Dialog mit China offenhalten

09.02.26 12:21 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat nach ihrem historischen Wahlsieg angekündigt, die Dialogkanäle mit China trotz der derzeit angespannten Beziehungen offenhalten zu wollen. "Gerade, weil es zwischen Japan und China Bedenken und Herausforderungen gibt, ist Kommunikation wichtig. Japan ist für verschiedene Formen des Dialogs mit China offen", sagte Takaichi während einer Pressekonferenz.

Wer­bung

Gleichwohl ist die 64-Jährige für ihren harten politischen Kurs gegenüber der Volksrepublik China bekannt. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt war sie im vergangenen November mit der Führung in Peking aneinandergeraten, als sie sagte, ein Angriff Chinas auf die demokratische Inselrepublik Taiwan würde eine "existenzbedrohende Situation" für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne.

Enge sicherheitspolitische Bindung an die USA

Als sicherheitspolitische Hardlinerin befürwortet Takaichi engere Beziehungen zur Schutzmacht USA. Am Montag kündigte sie bereits für den kommenden Monat einen Besuch in den Vereinigten Staaten an. Im März werde sie laut eigener Aussage mit US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen über globale Herausforderungen zusammenkommen.

Takaichis Liberaldemokratische Partei LDP hatte bei der Wahl zum Unterhaus am Sonntag als erste Partei in der Nachkriegszeit die Zweidrittelmehrheit von 310 Sitzen überschritten. Takaichi ist Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden./fkr/DP/mis