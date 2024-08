JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 26,26 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:37 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 26,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 26,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.671 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,14 EUR) erklomm das Papier am 22.02.2024. 18,58 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,99 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,430 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,73 EUR je Aktie belaufen.

