JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 24,90 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 24,90 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,90 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.329 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,06 Prozent. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 19,84 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,405 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 256,15 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Am 09.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,73 EUR je Aktie.

