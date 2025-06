JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag auf grünem Terrain

JENOPTIK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 19,63 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 19,63 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.873 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 26,85 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,394 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,23 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 243,59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,90 Prozent verringert.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

