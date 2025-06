JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 19,32 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 19,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 19,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.165 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,56 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,394 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,23 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Indexanpassungen: IONOS steigt in MDAX auf - JENOPTIK steigen in SDAX ab - IONOS-Aktie gefragt

Mai 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie

MDAX-Wechsel im Juni: JPMorgan sieht IONOS als Ersatz für JENOPTIK - Aktien uneins