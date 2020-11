JENOPTIK-Aktie aktuell: JENOPTIK macht Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 24,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 24,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,80 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.462 Stück gehandelt.

Am 11.11.2019 00:00:00 markierte das Papier bei 29,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.03.2020 00:00:00 bei 12,99 EUR.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,21 EUR für die JENOPTIK-Aktie. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

Die Jenoptik AG ist ein integrierter Optoelektronik-Konzern. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen ist in den fünf Sparten Optische Systeme, Laser und Materialbearbeitung, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung und zivile Systeme tätig. Zu den Produkten aus den Gebieten der Laser- und optischen Technologie kommen Komponenten und Systeme für die Verkehrssicherheitstechnik wie Geschwindigkeits-, Ampel- und Mautüberwachungsanlagen sowie für die Fahrzeug- und Flugzeugausrüstung, darunter Antriebs- und Stabilisierungstechnik, optoelektronische Instrumente und Systeme sowie Software, Mess- und Regeltechnik für die Sicherheits- und Raumfahrtindustrie.

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Ausblick: JENOPTIK legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JENOPTIK will Finanzkraft für weitere Übernahmen nutzen - Aktie freundlich

Erste Schätzungen: JENOPTIK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images