JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 21,28 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 20,74 EUR. Mit einem Wert von 21,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 52.682 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,80 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,70 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 34,79 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 10.11.2021.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie im Minus: JENOPTIK trennt sich von Militärtechniksparte

JENOPTIK-Aktie gefragt: JENOPTIK hofft auf nachhaltiges Image

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images