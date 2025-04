JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von JENOPTIK

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,46 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 16,46 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.103 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 45,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 12,76 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,415 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,01 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 25.03.2025. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 300,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 297,33 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte JENOPTIK die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je JENOPTIK-Aktie.

