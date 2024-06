JENOPTIK im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK schiebt sich am Montagnachmittag vor

17.06.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,52 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 27,52 EUR. Bei 27,92 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 30.502 JENOPTIK-Aktien umgesetzt. Bei 32,92 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,62 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,47 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,409 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an. Am 08.05.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 256,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

