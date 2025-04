JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 17,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 17,70 EUR. Bei 17,80 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 17,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.321 JENOPTIK-Aktien.

Bei 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,98 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 23,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,415 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,67 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 297,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot