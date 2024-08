JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Donnerstagnachmittag

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 28,40 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 28,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,38 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.046 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 9,65 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,390 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

