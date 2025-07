JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 19,05 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 19,05 EUR abwärts. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,02 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.358 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 34,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,390 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 26,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256,15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

