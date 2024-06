JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag im Aufwind

JENOPTIK im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 26,78 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 26,78 EUR. Bei 26,88 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Bisher wurden heute 9.270 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 15,57 Prozent niedriger. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 25,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,409 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,15 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

