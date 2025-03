JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 22,68 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 22,68 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,52 EUR nach. Bei 23,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.189 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 34,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (20,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,76 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Am 12.11.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

