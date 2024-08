JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 28,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 28,20 EUR. Bei 28,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 156 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 10,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,390 EUR je JENOPTIK-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Am 09.08.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,68 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

