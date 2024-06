JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,92 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,92 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 27,20 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten 14.815 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,72 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2023. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 15,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 25,85 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,409 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

