JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 07:32 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 26,00 EUR.

Am 28.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 31,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2021 bei 21,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,93 EUR.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 286,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,27 Prozent gesteigert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 präsentieren. Am 11.05.2023 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images