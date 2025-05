JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 19,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 19,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,43 EUR. Bei 19,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.806 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 35,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,394 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,51 EUR aus.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 243,59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,90 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

