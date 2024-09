JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 27,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 27,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 27,32 EUR. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.264 JENOPTIK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,91 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 38,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,404 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 284,66 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren gekostet