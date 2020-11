Neue Ausgabe von uro am Sonntag: 10 Aktien mit Impfstoff-Turbo

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 46/2020, ab Freitag, 13. November 2020



10 Aktien mit Impfstoff-Turbo

Biontechs Meldung vom Impfstoff schiebt nicht nur Aktien aus der Biotech-Branche kräftig an. Wer die neuen Favoriten sind.

Große Bühne für Markus Braun

Ex-Wirecard-Chef muss vor den Berliner Untersuchungssausschuss.

Wohin die Fahrt geht

Welche Folgen die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten für Anleger konkret hat.

Höchste Eisenbahn für Investoren

Milliardeninvestitionen fließen in den Schienenverkehr. Wer besonders davon profitiert.

Abschied vom Klimakiller

Siemens Energy schwört der Kohle ab. Wie die Konzernzahlen dennoch schwarz werden sollen.

Spannender als Sparkasse

Eine Studie zeigt, wer eigentlich mit CFDs handelt - und was dabei gerade angesagt ist.

Moderne Zeiten

In deutsche Behörden und Schulen zieht die Digitalisierung ein. Einer der Nutznießer ist der schwäbische IT-Dienstleister Bechtle. Die Aktie ist angesprungen.

Bessere Zeiten

Infineon-Chef Reinhard Ploss rechnet für 2021 mit einer deutlichen Erholung der Geschäfte des Chipkonzerns. Was ihn so optimistisch macht.

So günstig wird es nie wieder

Der große Test: Girokonten für Schüler, Studenten und Azubis.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



