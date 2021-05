Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Exportstars extrastark - diese Top-Aktien profitieren

€uro am Sonntag, Ausgabe 20/2021, ab Freitag, 21. Mai 2021, im Handel und natürlich auch digital

Die Weltkarte der Exportstars

Deutschlands Topkonzerne werden immer internationaler. Was die Entwicklung antreibt, wer die Gewinner sind.

Krumme Cum-Ex-Geschäfte

Der Strafprozess gegen fünf Maple-Banker hat begonnen.

Wirrer Wonnemonat

Der Mai verlangt von Anlegern gute Nerven. Was die Kurse in nächster Zeit beeinflussen wird.

Spektakuläre Rolle rückwärts

Warum die Investmentbanker der Deutschen Bank großes Thema auf der Hauptversammlung sein werden.

Aufstieg

Im Kielwasser von China geht es auch mit Vietnams Wirtschaft nach oben. Warum das Land für Anleger immer interessanter wird.

Aktie im Brennpunkt

Die Erfolgsgeschichte des Arzneimittelherstellers Dermapharm.

Einstieg

Chefin Melissa Di Donato hat den Software­konzern Suse an die Börse geführt. Und musste fest­stellen, dass das Klima für Neulinge rauer geworden ist.

Wie sich das Sparen noch lohnt

Großer Vergleich: Diese Tages- und Festgeldanlagen bringen es.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



