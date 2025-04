JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 18,65 USD zeigte sich die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die JinkoSolar-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,65 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,26 USD zu. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 18,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,26 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.654 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 31.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,46 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 26.03.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,75 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 25.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 16,39 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will