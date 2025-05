Blick auf JinkoSolar-Kurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

02.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 18,05 USD zu.

Werte in diesem Artikel Aktien JinkoSolar 15,68 EUR 0,54 EUR 3,57% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 18,05 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.103 JinkoSolar-Aktien umgesetzt. Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 51,67 Prozent niedriger. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 34,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2023. JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,90 Mrd. USD – eine Minderung von 40,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,21 Mrd. USD eingefahren. Am 22.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden. Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -34,499 CNY je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com