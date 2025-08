JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 21,72 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 21,68 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 8.601 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 41,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.08.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -50,800 CNY ausweisen wird.

